Слуцкий: зачем отдали Даниила Степанова, нашего воспитанника, в «Арсенал»?

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о кадровых проблемах казанского клуба.

«Зачем отдали Даниила Степанова, нашего воспитанника, в «Арсенал»? Но скажите, что лучше: чтобы он сидел на скамейке под Самошниковым или чтобы прошлый год отыграл в «Роторе», а этот сезон – в Туле?



Степанов очень благодарен за то что мы его отпустили. Или вот история с Караваевым, которая бесконечно припоминалась. Как это так, его отпустили? Он безумно благодарен. Ведь чем сидеть под Марио Фернандесом – хоть ты и воспитанник и хороший игрок – он поехал в Европу», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.



Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.