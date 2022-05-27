Леонид Слуцкий: за день до игры с «Уфой» мы шутили

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о настрое команды на матч 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:2).

«За день до игры мы шутили. Мы смеялись. Я использовал кучу шуток в отношении игроков. Нет такого, что все забальзамированные готовятся к игре. Так не работает. Какой бы ответственный матч у тебя ни был. В ЦСКА игроки переставали шутить ровно за минуту до выхода на футбольное поле. И так везде, в любом клубе, в любом чемпионате», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.



Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.