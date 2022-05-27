Карвахаль — о реваншизме Салаха: надеюсь, второе поражение от «Реала» не станет ударом

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о желании нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.



«Не знаю, хочет ли Салах реванша. Безусловно, когда проигрываешь в финале Лиги чемпионов, тебе всегда хочется получить второй шанс и победить этого соперника.



Надеюсь, второе поражение от «Реала» не станет тяжёлым ударом для Салаха», — цитирует Карвахаля ABC.



В финале 2018 года египтянин получил повреждение после столкновения с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и вынужденно был заменён. Победу в матче одержал «Реал» (3:1).



Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.