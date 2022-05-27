Слуцкий: анализировать игру постфактум легко. Все умные после

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам, которые критиковали игру казанцев.

«В чём проблема людей, которые говорят о футболе? Они говорят постфактум. Игра состоялась. Все видят ошибки. Но если вы такие умные, то вы такие ошибки, соответственно, предвидите. Значит, вы успешно должны играть на тотализаторе. Не знаю, как у вас, но у меня нет ни одного знакомого, который бы зарабатывал на тотализаторе. Анализировать игру после легко. А тренер анализирует игру до. Все умные после», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.



Напомним, у казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.