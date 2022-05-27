«Наполи» объявил о приобретении за € 15 млн уругвайского защитника «Хетафе»

Пресс-служба итальянского «Наполи» на официальном сайте клуба объявила о приобретении 24-летнего уругвайского левого крайнего защитника испанского «Хетафе» Матиаса Оливеры.

Как отмечает портал Transfermarkt, неаполитанцам этот переход обошёлся в € 15 млн, игрок подписал контракт до 30 июня 2025 года.

В 2017 году «Хетафе» приобретал игрока из его родного клуба – уругвайского «Насьоналя» – за € 850 тыс. В нынешнем сезоне Оливера принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Гол Матиаса Оливеры в ворота «Кадиса»:

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В январе этого года Матиас дебютировал за основную сборную Уругвая в матче с Парагваем (1:0) в отборе к ЧМ-2022, а затем получил вызов и на следующий сбор, проведя встречи с Венесуэлой (4:1) и Перу (1:0).