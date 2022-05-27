Бенитес — о Модриче: у него достаточно сильный характер
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес высказался о Луке Модриче.
«У него достаточно сильный характер для того, чтобы взять мяч и помочь своим товарищам, когда команда находится под давлением. Можно быть очень техничным футболистом, но если вы боитесь, если вы беспокоитесь о фанатах или о давлении, то успеха не добьётесь», — цитирует Бенитеса Daily Mail.
В текущем сезоне хорватский полузащитник сыграл в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив три гола, а также отдав 12 результативных передач.
2:1. Модрич («Реал Мадрид») забивает ещё один классный гол!
Бенитес тренировал мадридский клуб в сезоне-2015/2016. Он возглавил команду 3 июня 2015 года, но 4 января 2016-го покинул свой пост.
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