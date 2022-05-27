Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о возможном увольнении из «ПСЖ»

50-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий французский «ПСЖ», ответил на вопрос о своём будущем в клубе на фоне слухов различных СМИ о скором увольнении из-за неудовлетворительных результатов.

«На сегодняшний день я остаюсь главным тренером «ПСЖ». Пока ничего не изменилось, я остаюсь здесь и уверен в этом на 100%. У меня контракт до 2023 года, и я хочу продолжать свою работу здесь и полностью сосредоточен только на ней», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на El Partidazo de COPE.

Напомним, под руководством Почеттино «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В 82 матчах «ПСЖ» одержал 54 победы, 13 раз сыграл вничью и 15 раз проиграл.

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