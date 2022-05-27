Каррагер — о Роналду: «МЮ» не может начать следующий сезон с форвардом, которому скоро 38
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» не может начать следующий сезон с центральным нападающим, которому скоро исполнится 38 лет, даже если он забивает голы. Это неправильно для «МЮ».
Им нужно купить нападающего, но кого вы купите – того, кто будет играть, или того, кто будет сидеть на скамейке запасных? Что вы сделаете? Если вы купите действительно хорошего игрока, то он должен играть, а Роналду должен сидеть на скамейке запасных», — цитирует Каррагера Daily Mail.
В прошедшем сезоне Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» в 38 матчах во всех турнирах. Португалец забил 24 гола, а также отдал три результативные передачи.
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