Каррагер — о Роналду: «МЮ» не может начать следующий сезон с форвардом, которому скоро 38

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Манчестер Юнайтед» не может начать следующий сезон с центральным нападающим, которому скоро исполнится 38 лет, даже если он забивает голы. Это неправильно для «МЮ».



Им нужно купить нападающего, но кого вы купите – того, кто будет играть, или того, кто будет сидеть на скамейке запасных? Что вы сделаете? Если вы купите действительно хорошего игрока, то он должен играть, а Роналду должен сидеть на скамейке запасных», — цитирует Каррагера Daily Mail.

В прошедшем сезоне Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» в 38 матчах во всех турнирах. Португалец забил 24 гола, а также отдал три результативные передачи.