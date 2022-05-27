Вагнер Лав и Андерс Дрейер, арендованный у «Рубина», стали обладателями Кубка Дании

37-летний бразильский нападающий Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА, стал обладателем очередного трофея – с датским «Мидтьюлланном» он завоевал Кубок Дании, обыграв в финале «Оденсе» (0:0, 5:4 пен.).
В этом матче Вагнера не оказалось в заявке, однако все 120 минут на поле провёл другой игрок, также выступавший в чемпионате России, — атакующий полузащитник Андерс Дрейер, выступающий за «Мидтьюлланн» на правах аренды из казанского «Рубина». В серии послематчевых пенальти он первым наносил удар и сумел поразить ворота «Оденсе».
В нынешнем сезоне за ««Мидтьюлланн» Вагнер Лав принял участие в 10 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Для него этот трофей стал уже 22-м за профессиональную карьеру. Дрейер же провёл лишь пять игр за датский клуб, совершив аналогичное количество результативных действий.
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