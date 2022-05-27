Гарри Кейн готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн готов продлить контракт с клубом. Об сообщает Evening Standard.

По информации источника, 28-летний форвард доволен прогрессом «шпор» под руководством Антонио Конте. Кейн надеется, что клуб сможет выиграть трофеи в следующем сезоне.



Контракт англичанина действует до июня 2024 года. В прошедшем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.

По итогам чемпионата Англии «шпоры» заняли 4-е место, набрав 71 очко. Чемпионом стал «Манчестер Сити» (93). Второе место занял «Ливерпуль» (92). Третьим стал лондонский «Челси» (74).

Напомним, что Кейн попал в сборную лучших игроков АПЛ сезона-2021/2022 от ESPN.