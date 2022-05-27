«Сивасспор» впервые выиграл Кубок Турции

«Сивасспор» выиграл Кубок Турции, обыграв в финальном матче «Кайсериспор» со счётом 3:2 в дополнительное время.
В составе «Сивасспора» отличились Аарон Билли Аппиндангойе Онделе, Макс-Ален Градель и Мусса Конате. У «Кайсериспора» забивали Рамазан Дживелек и Ильхан Парлак.
Для «Сивасспора» это первый в истории клуба выигранный Кубок Турции. Рекордсменом по числу побед в Кубке Турции является «Галатасарай». На счету клуба из Стамбула 18 титулов в этом турнире.
В полуфинале «храбрые» по итогам двух матчей переиграли команду «Аланьяспор» (2:1, 1:1).
В чемпионате Турции «Сивасспор» занял десятое место, набрав 54 очка. «Кайсериспор» завершил турнир на 14-й позиции, набрав 47 баллов. Чемпионом стал «Трабзонспор». В активе команды 81 очко по итогам 38 матчей.
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