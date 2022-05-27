В «Милане» отреагировали на интерес к Леау от «ПСЖ» и «Реала»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об интересе грандов европейского футбола в лице французского «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» к 22-летнему португальскому нападающему итальянского клуба – Рафаэлю Леау.
«Мы считаем Рафаэля Леау неприкасаемым. Он не продаётся», — приводит слова Мальдини журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.
Накануне появилась информация о том, что «Реал» хочет приобрести Леау за € 120 млн.
Напомним, Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, куда перешёл из «Лилля» за € 29,5 млн. Контракт игрока с «россонери» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. В завершившемся розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в 34 матчах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства.
- 27 мая 2022
-
04:23
-
04:17
-
03:50
-
03:49
-
03:37
-
03:25
-
03:19
-
02:46
-
02:43
-
02:19
-
02:12
-
01:58
-
01:52
-
01:40
-
01:40
-
01:27
-
01:27
-
01:13
-
00:52
-
00:49
-
00:35
-
00:28
-
00:27
-
00:06
- 26 мая 2022
-
23:55
-
23:40
-
23:36
-
23:17
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:00