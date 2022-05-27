В «Милане» отреагировали на интерес к Леау от «ПСЖ» и «Реала»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об интересе грандов европейского футбола в лице французского «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» к 22-летнему португальскому нападающему итальянского клуба – Рафаэлю Леау.

«Мы считаем Рафаэля Леау неприкасаемым. Он не продаётся», — приводит слова Мальдини журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

Накануне появилась информация о том, что «Реал» хочет приобрести Леау за € 120 млн.

Напомним, Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, куда перешёл из «Лилля» за € 29,5 млн. Контракт игрока с «россонери» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. В завершившемся розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в 34 матчах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

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