«Рома» хочет продлить контракт с Дзаньоло
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«Рома» собирается продлить контракт с полузащитником Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По сведениям источника, в ближайшие дни ожидается встреча между представителями клуба и агентом футболиста. На ней будет обсуждаться новое улучшенное соглашение с повышенной зарплатой. Текущий контракт Дзаньоло истекает летом 2024 года.
В сезоне-2021/2022 итальянский полузащитник провёл за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забив восемь голов, а также отдав семь результативных передач.
По итогам чемпионата Италии римский клуб занял 6-е место, набрав 63 очка.
Напомним, что «Рома» выиграла Лигу конференций, обыграв в финальном матче «Фейеноорд» (1:0). Единственный мяч забил Дзаньоло.
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