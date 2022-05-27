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«Рома» хочет продлить контракт с Дзаньоло

«Рома» хочет продлить контракт с Дзаньоло
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«Рома» собирается продлить контракт с полузащитником Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По сведениям источника, в ближайшие дни ожидается встреча между представителями клуба и агентом футболиста. На ней будет обсуждаться новое улучшенное соглашение с повышенной зарплатой. Текущий контракт Дзаньоло истекает летом 2024 года.

В сезоне-2021/2022 итальянский полузащитник провёл за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забив восемь голов, а также отдав семь результативных передач.

По итогам чемпионата Италии римский клуб занял 6-е место, набрав 63 очка.

Напомним, что «Рома» выиграла Лигу конференций, обыграв в финальном матче «Фейеноорд» (1:0). Единственный мяч забил Дзаньоло.

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