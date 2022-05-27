Видаль — о календаре: футбол — это праздник, а не рынок рабов

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль высказался о календаре в футболе.

«Накопленная информация говорит о том, что мы подвергаемся риску, потому что наша производительность снижается, а карьеры многих игроков могут сократиться. Мы должны нести ответственность за эту область, и все мы, кто вовлечён, должны вместе подумать о том, как можно уменьшить этот эффект. Ситуация особенно сказывается на южноамериканских игроках, которым приходится преодолевать большие расстояния.

Все рекомендуют, чтобы периоды отдыха были внедрены и соблюдались, будь то во время проведения лиг или в период законных отпусков. Как и на любой работе, важно отвлечься от обязанностей, которые мы выполняем практически весь год, и не думать ни о чем, что касается нашей повседневной рутины. Это также вопрос психического здоровья.

Уже довольно давно наши профсоюзы информируют нас об этой проблеме, основываясь на данных, предоставленных платформой мониторинга рабочей нагрузки игроков (PWM) FIFPRO. Мы знаем, что она измеряет загруженность матчей, изучая растущее количество минут, которые футболисты проводят в матчах за короткий период времени. Все эти цифры идут вразрез с рекомендациями учёных.

Как футболисты, мы должны быть способны бороться с этим ради наших карьер и семей, но прежде всего ради футбола как развлечения. Футбол – это праздник, а не рынок рабов», — цитирует Видаля FIFPRO.