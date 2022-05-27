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Буффон назвал три столпа успеха «Милана»

Буффон назвал три столпа успеха «Милана»
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Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал три столпа успеха «Милана».

«Тремя самыми важными столпами успеха «Милана» были Меньян, Тео Эрнандес, Тонали и, когда он был доступен, Ибра», — приводит слова Буффона Football Italia.

«Милан» набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем итальянской Серии А сезона-2021/2022, опередив идущий вторым «Интер» на два очка.

Отметим, что «россонери» в 19-й раз стали чемпионами Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.

«Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В прошлом сезоне в Серии А чемпионом стала другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус».

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