Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал три столпа успеха «Милана».



«Тремя самыми важными столпами успеха «Милана» были Меньян, Тео Эрнандес, Тонали и, когда он был доступен, Ибра», — приводит слова Буффона Football Italia.



«Милан» набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем итальянской Серии А сезона-2021/2022, опередив идущий вторым «Интер» на два очка.



Отметим, что «россонери» в 19-й раз стали чемпионами Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.



«Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В прошлом сезоне в Серии А чемпионом стала другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус».