Иван Перишич не хочет продлевать контракт с «Интером»
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Хорватский полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич не хочет продлевать контракт с клубом.
«Решение Ивана Перишича о продлении контракта с «Интером» вот-вот рухнет. На охоте находится «Тоттенхэм» Антонио Конте, очень внимательный и заинтересованный. Верный ход», — написал журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».
Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя туда из немецкого «Вольфсбурга». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.
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