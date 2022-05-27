Маурицио Сарри продлил контракт с «Лацио»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри продлил контракт с клубом, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, новое соглашение между сторонами будет действовать до 2025 года. Сообщается, что официальное объявление состоится в ближайшее время.



Маурицио Сарри возглавляет «Лацио» с июня 2021 года. Действующее соглашение 63-летнего специалиста с клубом рассчитано до июня 2023 года.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» расположился на пятом месте в турнирной таблице. Римляне набрали 64 очка по итогам 38 сыгранных туров.

Сарри был разочарован трансферной работой «Лацио» в январе. В частности, Сарри недоволен трансфером Жовани Кабрала. Сарри и его помощники понятия не имели, кто он такой, и посмотрели некоторые видео с игроком, пока спортивный директор клуба Игли Таре завершал сделку.