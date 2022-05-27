Титов: смотришь и понимаешь — что-то со «Спартаком» не то

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов поделился, какие эмоции у него вызывает игра команды в последнее время.
«Всегда слежу за «Спартаком». Я вообще стараюсь не пропускать матчи чемпионата России. По возможности смотрю всё. Другое дело, что иногда разъезды не позволяют это сделать, как сейчас.
Игра этого «Спартака» вызывает двойственные эмоции. С одной стороны, порадуешься яркой победе над «Динамо» или просто очень важной — над ЦСКА в Кубке. Всё-таки Кубок «Спартак» с 2003 года не выигрывал. А с другой — первый тайм с «Зенитом». Матч топовый, почти полный стадион — должно быть интересно. А ты смотришь и понимаешь: что-то со «Спартаком» не то. Хотелось бы более яркого, содержательного футбола. Здесь многое упирается в кадры, а это проблема масштабная. Не только в «Спартаке» — во всём российском футболе сегодня мало ярких личностей. Стоит появиться условному Захаряну, как сразу начинается: «Наш новый Месси». Раньше таких талантов появлялось не 2-3 в год, а 23. Поэтому и качество футбола было намного выше.
Давно ли получал эстетическое удовольствие от спартаковской игры как зритель? В прошлом году в Петровском парке. «Спартак» тогда обыграл «Динамо» 2:1, матч пролетел на одном дыхании. Эмоции были такие, что до утра не мог уснуть. Хотелось ещё раз пересмотреть моменты, послушать экспертов. Тогда я понял, что и этот «Спартак» способен играть красиво», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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