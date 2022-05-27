Хендерсон: если бы не Далглиш, меня бы здесь не было
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отметил вклад легенды и бывшего тренера клуба Кенни Далглиша в его карьеру в команде.
«Кенни очень уважал меня с того момента, как я вошёл в дверь. Меня бы сейчас здесь не было, если бы не он», — цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.
Джордан в июне 2011 года перешёл в «Ливерпуль» из «Сандерленда». Дебютировал за новый клуб в первом матче Премьер-лиги 2011/12 против своего бывшего клуба, игра закончилась со счётом 1:1. 27 августа Джордан забил свой первый гол за «Ливерпуль», это произошло в матче чемпионата Англии против «Болтон Уондерерс».
Напомним, английский полузащитник «Ливерпуля» стал первым капитаном в истории команды, которому удалось выиграть с клубом сразу шесть разных трофеев.
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