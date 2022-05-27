Мюллер высказался по поводу возможного трансфера Мане в «Баварию»

Игрок «Баварии» и лучший ассистент Бундеслиги Томас Мюллер поделился мнением относительно потенциального перехода вингера «Ливерпуля» Садио Мане в стан немецкого клуба.

«Если бы каждый игрок, о котором ходят слухи, оказывался у нас, в нашем составе каждый год было бы 45 человек.



В начале июня я приеду на Зебенер штрассе (базу «Баварии» – прим. «Чемпионата») и посмотрю, кто ещё там есть», — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».

У сенегальца ещё год по договору с нынешним клубом. Контракт Садио с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/2022 Мане сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал пять голевых передач. Ранее сообщалось, что к Мане проявляет интерес «ПСЖ» и «Барселона».