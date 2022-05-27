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Павар опроверг переход в «ПСЖ»

Павар опроверг переход в «ПСЖ»
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Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар опроверг свой переход в «Пари Сен-Жермен».

«Я очень счастлив в «Баварии». Играю в одном из лучших клубов мира. «ПСЖ» — очень хороший клуб с очень хорошим проектом, но я не думаю об этом варианте», — приводит слова Павара Rothensenflamme.

Бенжамен Павар перешёл в «Баварию» из другого немецкого клуба, «Штутгарта» в 2019 году. В составе мюнхенцев француз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Павар — чемпион мира в составе сборной Франции.

Действующий контракт Павара рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermrakt оценивает стоимость игрока в € 30 млн. В текущем сезоне Павар сыграл в 36 матчах во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

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