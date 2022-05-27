Титов: Каррера — молодец. Но и работа Аленичева, Саматова и Ананко должна быть отмеченной

Бывший тренер московского «Спартака» Егор Титов вспомнил чемпионский сезон-2016/2017. Тогда красно-белые начали сезон под руководством Дмитрия Аленичева, но после поражения АЕКу (0:1) в квалификации Лиги Европы его тренерский штаб был уволен. Руководство командой было доверено Массимо Каррере.

«Каррера — молодец. Нужно отдать должное и ему, и футболистам, которые окружили его заботой и доверием. Он стал своим у игроков. Сыграло роль и мастерство футболистов. За счёт совокупности этих факторов команда выдала прекрасные пять-шесть месяцев и наконец-то стала чемпионом. Но и работа Аленичева, Саматова, Ананко тоже заслуживает того, чтобы быть отмеченной. Люди, которые хотя бы немножко смыслят в футболе, до сих пор подходят и говорят: «Мы-то знаем, кто собирал и готовил ту команду». При этом, повторюсь, ни в коем случае не умаляю достоинств Карреры.



Почему же футболисты не сплотились вокруг нас? Можно спросить у Дениса Глушакова, который после золотого сезона оказался ровно в такой же ситуации. В том «Спартаке» многие боялись что-то говорить вслух. Были люди, которые контролировали всё. Околофутболье «Спартака» — оно сумасшедшее! Каждый тянет одеяло на себя. В мою бытность футболистом такого не было. Конечно, и тогда были люди, которые что-то помогали и хотели взамен — трансферы и так далее. Но нас ограждали от этого. К сожалению, мы попали в «Спартак» в момент большого раздрая. И нас этими ветрами сдуло», — рассказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Триллер в Казани! Лучший тренер не Семак. Обзор 30-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #7