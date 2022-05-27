Титов: мы с Аленичевым знали конкретно, кто в «Спартаке» под нас копает

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов вспомнил о работе в команде в тренерском штабе Дмитрия Аленичева.



«Изначально было понятно, что лёгкой жизни у нас не будет. В совете директоров не было единого мнения, кто должен тренировать «Спартак» — Аленичев, Бердыев или условный Сидоров. Так и получилось.



Постоянно ощущали незримую борьбу не только за влияние на Федуна. Велась закулисная борьба за тренерский пост, за трансферы и так далее. Можете посмотреть по статистике, сколько было покупок при нас и сколько стало потом (очень много).



Чувствовали ли, что под нас копают? Мы не чувствовали — знали конкретно, кто, что и как. Фактически работали до первой ошибки, первого поражения. Команда-то была на ходу. 4:0 Тулу вынесли. Решающую роль сыграла боязнь не попасть в еврокубки. «Как такое возможно? Что скажут люди?» — рассказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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