Патрик Шик продлил контракт с «Байером»
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Чешский нападающий Патрик Шик продлил контракт с «Байером», информирует официальный сайт леверкузенского клуба.
Новый контракт 26-летнего Шика с «фармацевтами» рассчитан до лета 2027 года. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона-2024/2025.
«Я чувствую себя здесь отлично. Но прежде всего наша команда — это надежда на будущее. С этими парнями очень весело, и мы действительно хотим сделать какой-то прорыв. Квалификация в Лигу чемпионов — подходящий следующий шаг. В «Байере» возможно многое, и именно поэтому я продлил контракт с клубом», — приводит слова Шика пресс-служба клуба.
В сезоне-2021/2022 Шик провёл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.
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