Радимов: будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнёт мысль: «Жаль, что нет Дзюбы»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу ухода из основной команды сине-бело-голубых нападающего Артёма Дзюбы.

«Чтобы в полной мере оценить его влияние на коллектив, нужно находиться внутри команды. Но то, что Дзюба был лидером, — очевидно. Даже в этом сезоне он забил за «Зенит» больше всех, стал лучшим и по системе «гол+пас». Хотя во втором круге уже нечасто появлялся в «старте».



С одной стороны, зимой «Зенит» приобрёл хороших нападающих — Юри Алберто и Сергеева. А с другой… Думаю, в следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнёт мысль: «Жаль, что нет Дзюбы». Когда в атаке надо сыграть попроще, он со своими габаритами незаменим. Яркий пример — последняя игра со «Спартаком». Артём вышел на полчаса, выиграл верховое единоборство и скинул мяч Ерохину, который заработал пенальти. Всё, 1:1!



Я не знаю, где Дзюба продолжит карьеру. Склоняюсь к тому, что уедет за границу. Но это не инсайд — исключительно предположение», — приводит слова Радимова «Спорт-экспресс».