«ПСЖ» и «Реал» хотят подписать Леау, сумма отступных — € 150 млн
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Мадридский «Реал» и «ПСЖ» заинтересованы в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Технический директор команды Паоло Мальдини отреагировал на возможный уход футболиста.
«В его контракте есть сумма отступных в размере € 150 млн», — приводит слова Мальдини La Gazetta dello Sport.
Ранее Мальдини заявил, что в клубе считают Леау «неприкасаемым игроком».
22-летний Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2019 году. С тех пор португальский футболист принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу.
Соглашение между «Миланом» и Леау истекает летом 2024 года.
Болельщики «Милана» заполонили улицы города после победы команды в чемпионате Италии спустя 11 лет. Видео:
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