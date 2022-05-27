«ПСЖ» и «Реал» хотят подписать Леау, сумма отступных — € 150 млн

Мадридский «Реал» и «ПСЖ» заинтересованы в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Технический директор команды Паоло Мальдини отреагировал на возможный уход футболиста.

«В его контракте есть сумма отступных в размере € 150 млн», — приводит слова Мальдини La Gazetta dello Sport.

Ранее Мальдини заявил, что в клубе считают Леау «неприкасаемым игроком».

22-летний Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2019 году. С тех пор португальский футболист принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу.

Соглашение между «Миланом» и Леау истекает летом 2024 года.

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