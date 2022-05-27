Бывший футболист, а ныне известный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин уехал из России.
«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции против военной спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) президент ФК «Красава» Савин Евгений покинул страну», — сообщается в видео на YouTube-канале «КраСава».
Напомним, около месяца назад на канале Евгения Савина вышел выпуск, главными героями которого стали украинские футболисты, экс-футболисты, а также представители клубов УПЛ. Они рассказывали о ситуации в стране.
2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
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