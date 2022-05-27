В Донецке планируют создать новый «Шахтёр» вместо переехавшего в Киев клуба Ахметова

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о намерении создать новый футбольный клуб «Шахтёр» вместо поменявшего прописку клуба Рината Ахметова.

Напомним, ныне действующий «Шахтёр» уехал из Донецка после обострения ситуации в регионе в 2014 году. Домашние матчи сезона-2021/2022 «горняки» проводили на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Ранее команда Ахметова также играла и тренировалась во Львове и в Харькове.

«Тот «Шахтёр» — а он сейчас не «Шахтёр», а «Шахтар» — поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения.

Кому играть в новом «Шахтёре», я думаю, найдём. Я вам скажу, что уже есть определённые инициативы в том, чтобы появился настоящий «Шахтёр» (Донецк). Есть где играть настоящему «Шахтёру», есть уже предложения по спонсорам.

Стадион у нас есть. Там есть определенные повреждения, связанные с обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований, но есть понимание, что в рамках программы восстановления и оказания шефской помощи со стороны Москвы этот стадион подлежит восстановлению», — приводит слова Пушилина «РИА Новости Спорт».