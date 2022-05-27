Куман: после двух тренировок стало понятно, что Педри станет отличным игроком

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о полузащитнике команды Педри.
«Случай Педри — потрясающий. Помню, когда подписывал контракт с «Барселоной», со мной говорили о нём, но я ничего не знал. После первых двух тренировок стало понятно, что Педри станет отличным игроком. Я получил достаточно знаний о нём за две тренировки.
Другие команды хотели его арендовать, но на предсезонной подготовке я заявил: «Педри не должен уходить, потому что я считаю, что через короткое время он будет игроком основного состава». Так и получилось», — приводит слова Кумана Sport.es.
59-летний Куман тренировал испанский клуб с августа 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством 19-летний Педри принял участие в 56 матчах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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