«Ливерпуль» нашёл замену для Салаха в чемпионате Германии

«Ливерпуль» рассматривает полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку в качестве долгосрочной замены для нападающего Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Todofichajes.

В английской команде намерены удержать 29-летнего египтянина после 2023 года (истечение контракта), но рассматривают варианты, если Салах решит уйти. Один из таких вариантов — Нкунку, с представителями которого «Ливерпуль» провёл две встречи за последние недели.

Напомним, 24-летний Нкунку был признан лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2021/2022. В 34 матчах турнира хавбек забил 20 голов и отдал 15 результативных передач.

Кто из игроков создал больше всего голевых шансов за прошедший сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ). Видеоролик: