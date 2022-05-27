«Ливерпуль» нашёл замену для Салаха в чемпионате Германии
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«Ливерпуль» рассматривает полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку в качестве долгосрочной замены для нападающего Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Todofichajes.
В английской команде намерены удержать 29-летнего египтянина после 2023 года (истечение контракта), но рассматривают варианты, если Салах решит уйти. Один из таких вариантов — Нкунку, с представителями которого «Ливерпуль» провёл две встречи за последние недели.
Напомним, 24-летний Нкунку был признан лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2021/2022. В 34 матчах турнира хавбек забил 20 голов и отдал 15 результативных передач.
Кто из игроков создал больше всего голевых шансов за прошедший сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ). Видеоролик:
Новость по теме«РБ Лейпциг» не планирует расставаться с Нкунку
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