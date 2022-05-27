Садио Мане считает, что африканцев игнорируют при выборе обладателя «Золотого мяча»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане считает, что африканских футболистов несправедливо игнорируют в голосовании за право получить «Золотой мяч».

«Африканцев игнорируют при вручении «Золотого мяча»? Это правда. Ребята, если вы говорите об этом, то что могу сказать я? Это печально. Ни один африканский игрок не получал «Золотой мяч» после Джорджа Веа. Это, безусловно, расстраивает.

Этот кубок, Кубок африканских наций — один из важнейших для меня, это самый большой трофей, который я выиграл в своей жизни. В составе «Ливерпуля» сделаю всё возможное, чтобы победить в финале Лиги чемпионов, а потом посмотрим, что произойдёт с «Золотым мячом».

У меня, как и у команды, с начала сезона была цель выиграть все трофеи. Два мы уже выиграли, в одном уступили. Выиграть ЛЧ – это что-то особенное, поэтому фокусируемся на этом. Для меня было бы ещё более особенным получить бонус в виде «Золотого мяча». Я бы стал самым счастливым футболистом в мире», — приводит слова Мане Daily Mail.

Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»: