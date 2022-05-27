Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в АПЛ

«Фулхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, который в конце сезона станет свободным. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По итогам сезона «Фулхэм» занял первое место в Чемпионшипе и в следующем выступит в английской Премьер-лиге (АПЛ).

В кампании-2021/2022 32-летний Ярмоленко в 33 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию», киевское «Динамо» и «Десну» из Чернигова.

В 2009 году Ярмоленко дебютировал за сборную Украины, сыграв с тех пор в 106 матчах, забив 44 гола и отдав 24 результативные передачи.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео: