Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в АПЛ
Поделиться
«Фулхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, который в конце сезона станет свободным. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По итогам сезона «Фулхэм» занял первое место в Чемпионшипе и в следующем выступит в английской Премьер-лиге (АПЛ).
В кампании-2021/2022 32-летний Ярмоленко в 33 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию», киевское «Динамо» и «Десну» из Чернигова.
В 2009 году Ярмоленко дебютировал за сборную Украины, сыграв с тех пор в 106 матчах, забив 44 гола и отдав 24 результативные передачи.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:
Новость по темеУкраинец Ярмоленко покинет «Вест Хэм» по окончании сезона
Комментарии
- 27 мая 2022
-
12:19
-
12:12
-
12:06
-
11:55
-
11:33
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:39
-
10:29
-
10:25
-
10:20
-
10:10
-
10:10
-
09:58
-
09:55
-
09:48
-
09:45
-
09:42
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:59
-
08:56
-
08:52
-
08:30
-
08:25
-
08:07Титов: Федун был изначально обречён Эксклюзив
-
07:01
-
06:21
-
06:00
-
04:23
Партнерский контент