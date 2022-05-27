«Вест Хэм» объявил об уходе Андрея Ярмоленко
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Лондонский «Вест Хэм» объявил об уходе из команды полузащитника Андрея Ярмоленко.
«Андрей Ярмоленко покидает команду после четырёх сезонов в восточном Лондоне, во время которых украинский игрок забил ряд важных голов.
32-летний футболист провёл за нашу команду 86 матчей, забил 13 голов и сделал семь результативных передач. Среди примечательных голов Ярмоленко были два во время его дебюта в матче с «Эвертоном» в сентябре 2018 года, жизненно важная победа над «Челси» в Премьер-лиге в июле 2020 года и эмоциональные голы в победных матчах с «Астон Виллой» и «Севильей» в марте этого года», — сказано в заявлении пресс-службы «Вест Хэма» на официальном сайте.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:
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