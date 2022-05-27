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Сухов — о стыках с «Оренбургом»: дома «Уфе» нужно будет играть более агрессивно, атаковать

Сухов — о стыках с «Оренбургом»: дома «Уфе» нужно будет играть более агрессивно, атаковать
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36-летний защитник «Уфы» Александр Сухов высказался о стыковых матчах с «Оренбургом» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:2, ответная встреча состоится 28 мая.

«По моему мнению, в первом матче не получилось хорошо сыграть в обороне. Хуже сыграли, чем обычно. Имели преимущество два гола, конечно, плохо, что не смогли его удержать. Но есть плюс, что два гола в гостях. Это тоже хорошо.

Дома нужно будет играть более агрессивно, идти в атаку. Не давать сопернику ни малейшего шанса.

Есть ли у меня ещё силы поиграть? Да, конечно, силы есть. Я это и планирую сделать. Не знаю, как получится с вариантами, как будет дальше. Но я хочу играть», — приводит слова Сухова «Молодёжная газета».

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