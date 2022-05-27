Переход игрока «Челси» может обойтись «Барселоне» в € 15 млн, клуб пытается снизить цену

«Барселона» заинтересована в подписании защитника «Челси» Маркоса Алонсо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, трансфер 31-летнего испанского футболиста может обойтись клубу в € 15 млн, но в «Барселоне» постараются снизить эту цену.



Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи. Вместе с английской командой Алонсо выиграл шесть трофеев (чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира).

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.