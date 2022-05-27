«Барселона» активизируется в переговорах по Аспиликуэте после продажи «Челси»

«Барселона» намерена активизировать переговоры по переходу защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты после продажи английской команды консорциуму Тодда Боули. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Челси» не запросит большую сумму за переход 32-летнего футболиста. Ранее «Барселона» пыталась подписать Аспиликуэту свободным агентом, но его контракт с «Челси» был автоматически продлён после 30 проведённых матчей в сезоне.

Аспиликуэта стал игроком лондонского клуба в 2012 году. С тех пор защитник принял участие в 476 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 56 результативных передач. Вместе с «Челси» Сесар выиграл девять трофеев.

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