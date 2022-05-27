Хавбек «Космоса» прокомментировал получение командой лицензии для участия в ФНЛ-2

Полузащитник «Космоса» (Долгопрудный) Андрей Горбанец, выигрывавший чемпионаты во всех трёх профессиональных российских лигах, прокомментировал получение клубом лицензии РФС, которая позволяет в следующем сезоне выступать в турнире ФНЛ-2.



«Никаких сомнений в том, что мы пройдём лицензирование, лично у меня не было. Довольно давно нахожусь в системе клуба и своими глазами вижу как он растёт и развивается. Это касается и спортивной составляющей, и инфраструктуры, и нашей академии. Поэтому был уверен, что всё будет в порядке. Тем не менее, конечно, это приятный и важный шаг, мотивирующий нас на дальнейшую работу. Теперь главное — хорошо подготовиться к сезону и радовать наших болельщиков, которые будут заполнять трибуны. Уверен, что на домашних матчах будет много зрителей. Уже сейчас в городе есть определённый ажиотаж. И думаю, чем ближе к старту чемпионата, тем больше интереса будет со стороны болельщиков. Повторю, сделаем всё, чтобы радовать их игрой и результатами, ответить взаимностью на ту поддержку, которая будет у нас. Понимаем, что должны давать людям позитивные эмоции. Турнирные задачи? Думаю, конкретные цели на сезон ближе к старту чемпионата обозначит руководство клуба, но уже сейчас можно сказать, что хотим поступательно двигаться вперёд и прогрессировать», — рассказал Горбанец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Футбольный клуб «Космос» был презентован 12 апреля нынешнего года, в День космонавтики. Команда будет играть домашние матчи на стадионе «Салют» в Долгопрудном, вмещающем 6 тысяч зрителей. Андрей Горбанец является одним из восьми российских футболистов, которые в разные годы выигрывали чемпионаты страны в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Видео: