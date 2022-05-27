Видеообзор первого выигрыша «Сивасспором» Кубка Турции

Вчера, 26 мая, на «Олимпийском стадионе» в Стамбуле состоялся финал Кубка Турции, в котором приняли участие «Кайсериспор» и «Сивасспор». Встреча завершилась победой «Сивасспора» со счётом 3:2.
Счёт в матче открыл защитник «Кайсериспора» Рамазан Дживелек. На 60-й минуте защитник
Аарон Билли Аппиндангойе Онделе счёт сравнял. Основное время матча закончилась ничьей, а исход встречи решился в дополнительное время.
На 95-й минуте полузащитник Макс-Ален Градель вывел «Сивасспор» вперёд. На 107-й минуте нападающий Ильхан Парлак счёт сравнял, но спустя шесть минут форвард Мусса Конате забил решающий мяч в матче и принёс «Сивасспору» победу в Кубке Турции.
Видеообзор. «Сивасспор» впервые выиграл Кубок Турции, победив «Кайсериспор»:
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