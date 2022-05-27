Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор первого выигрыша «Сивасспором» Кубка Турции

Видеообзор первого выигрыша «Сивасспором» Кубка Турции
Комментарии

Вчера, 26 мая, на «Олимпийском стадионе» в Стамбуле состоялся финал Кубка Турции, в котором приняли участие «Кайсериспор» и «Сивасспор». Встреча завершилась победой «Сивасспора» со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл защитник «Кайсериспора» Рамазан Дживелек. На 60-й минуте защитник
Аарон Билли Аппиндангойе Онделе счёт сравнял. Основное время матча закончилась ничьей, а исход встречи решился в дополнительное время.

На 95-й минуте полузащитник Макс-Ален Градель вывел «Сивасспор» вперёд. На 107-й минуте нападающий Ильхан Парлак счёт сравнял, но спустя шесть минут форвард Мусса Конате забил решающий мяч в матче и принёс «Сивасспору» победу в Кубке Турции.

Видеообзор. «Сивасспор» впервые выиграл Кубок Турции, победив «Кайсериспор»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022