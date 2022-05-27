Булыкин: для «Динамо» победа в Кубке будет сладкой пилюлей от упущенного серебра в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором динамовцы сыграют со «Спартаком».
«От финала жду очень интересную игру, которая будет отличаться от всех других игр именно кубковым характером. Это финал, и обе команды выложат максимум усилий, максимальную самоотдачу, потому что для «Спартака» и «Динамо» Кубок России — это весомый трофей. Для красно-белых это шанс выиграть трофей в год столетия клуба, а для команды Шварца – победа в Кубке будет сладкой пилюлей от упущенного серебра в чемпионате», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московском стадионе «Лужники» 29 мая. Начало — в 17:00 мск.
Триллер в Казани! Лучший тренер не Семак. Обзор 30-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #7:
- 27 мая 2022
-
15:17
-
15:07
-
15:06
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:31
-
14:27
-
14:16
-
14:07
-
14:05
-
14:04
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:34
-
13:34
-
13:29
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:55
-
12:43
-
12:37
-
12:19
-
12:12
-
12:06
-
11:55
-
11:33
-
11:25
-
11:22
-
11:20