Булыкин: для «Динамо» победа в Кубке будет сладкой пилюлей от упущенного серебра в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором динамовцы сыграют со «Спартаком».

«От финала жду очень интересную игру, которая будет отличаться от всех других игр именно кубковым характером. Это финал, и обе команды выложат максимум усилий, максимальную самоотдачу, потому что для «Спартака» и «Динамо» Кубок России — это весомый трофей. Для красно-белых это шанс выиграть трофей в год столетия клуба, а для команды Шварца – победа в Кубке будет сладкой пилюлей от упущенного серебра в чемпионате», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московском стадионе «Лужники» 29 мая. Начало — в 17:00 мск.

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