Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Кубка между «Спартаком» и «Динамо»

Известный тренер Юрий Сёмин высказался в преддверии финала Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо».
«Самое интересное, что в финале сыграют две команды со старыми традициями. Оба коллектива не играли в финале Кубка очень давно. Эта вывеска — настоящее кубковое дерби. На стадионе будет очень много людей. Наверное, впервые за последнее время увидим полный стадион «Лужники». Это тоже определённая ответственность для команд. Кубок есть Кубок — это бескомпромиссная игра. Вот такие ожидания», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
- 27 мая 2022
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