Сёмин: уход Шварца не скажется на «Динамо». Игроки хотят иметь в своей карьере победу

Российский специалист Юрий Сёмин считает, что возможный уход главного тренера «Динамо» Сандро Шварца не повлияет на игроков команды в матче финала Кубка России со «Спартаком».
«Никакого отношения к финалу Кубка эта ситуация не имеет. Я не вижу смысла об этом говорить. Есть финал Кубка, в котором должен быть победитель. А уходит, не уходит тренер — для игроков это не играет никакой роли.
Футболисты — те люди, которые хотят иметь в своей карьере победу. Либо чемпионство, либо Кубок. Вот они и должны быть сконцентрированы на этом матче», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московском стадионе «Лужники» 29 мая. Начало — в 17:00 мск.
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- 27 мая 2022
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