Дринкуотер сделал заявление об уходе из «Челси»

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер выступил с заявлением об уходе из лондонского клуба.
«Моё время в «Челси» подошло к концу… На самом деле, мне очень странно писать это. Я, клуб и болельщики крайне разочарованы результатом нашей истории, в этом нет никаких сомнений. Травмы, ошибки, которые я допустил, проблемы с формой, нехватка игрового времени… Список оправданий может быть бесконечным, но я не могу изменить то, что произошло.
Хочу вспомнить положительные моменты за последние 5 лет! Я играл с отличными футболистами, тренировался с замечательными специалистами, работал с отличным персоналом, встречался с замечательными людьми, жил в красивых местах, путешествовал по миру и даже кое-что выиграл.
Футбол — фантастический вид спорта, но для обеих сторон это был неудавшийся трансфер, он стал каким-то чёрно-белым. Болельщики «Челси», извиняюсь за то, как всё обернулось. Я бы хотел, чтобы вы увидели лучшую версию меня в синей футболке. Всего наилучшего!» — написал Дринкуотер в своих соцсетях.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
- 27 мая 2022
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