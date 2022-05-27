КДК РФС наказал Лантратова и Григалаву по итогам стыкового матча «СКА-Хабаровск» — «Химки»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что за инцидент в стыковом матче «СКА-Хабаровск» — «Химки» (1:0) два игрока подмосковной команды были наказаны. Гиа Григалава получил двухматчевую дисквалификацию, Илья Лантратов — штраф в размере 50 тыс. рублей.

«В сегодняшнем заседании по видеоконференц-связи принимали участие Илья Лантратов, Гиа Григалава, а также представители «СКА-Хабаровск». Кроме того, мы получили рапорт комиссара и всех судей.



Мы установили, что ненормативная лексика и оскорбления со стороны Григалавы носили адресный характер в отношении представителя пресс-службы СКА, за это дисциплинарное нарушение Григалава был дисквалифицирован на 2 матча. В отличие от ненормативной лексики Лантратова, чей мат был безадресным.



Что касается эпизода на 72-й минуте матча, то в рапорте комиссара указано, что в действиях Лантратова не было агрессии. Так же посчитали и судьи, которые видели момент, но не оценили его как агрессивное поведение. КДК принял во внимание извинения вратаря перед болбоем.



Учитывая все обстоятельства дела, комитет пришёл к выводу, что в действиях Лантратова имело место дисциплинарное нарушение – неспортивное поведение, за которое он был наказан штрафом в 50 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

Напомним, во время матча голкипер «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. Григалава в этом эпизоде обрушился с криком на снимающего оператора. После игры Лантратов подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.