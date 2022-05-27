Сенников: предпочтения в финале отдам «Спартаку». Они более опытные, чем «Динамо»

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России. В финале турнира сыграют «Спартак» и «Динамо».

«Предпочтения в финале отдам «Спартаку». Почему? Мне кажется, что красно-белые более опытные в ключевых матчах, а молодёжь «Динамо» в важных для себя играх психологически уступает сопернику. Достаточно вспомнить их матч с «Сочи» в последнем туре. Финал – это одна игра, в которой победитель забирает трофей. Мне кажется, что «Спартак» за счёт своей опытности будет в этом матче фаворитом. Как-никак у красно-белых в этом году было столетие клуба.



Думаю, что матч получится зрелищным, и ожидания от него совпадут с реальностью. Динамовская молодёжь активно начнёт матч, будет игра на встречных курсах. Не исключаю, что будет результативная ничья 2-2 и по пенальти победит «Спартак», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московском стадионе «Лужники» 29 мая. Начало — в 17:00 мск.

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