«Оренбург» объявил о старте укладки нового газона на домашнем стадионе

«Оренбург» начал укладку нового искусственного газона на домашнем стадионе «Газовик». Об этом сообщается в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба из Оренбурга.
В апреле 2022 года президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клубу успели привезти газон из Нидерландов до начала событий в мире. В натуральном газоне на «Газовике» «Оренбург» не видит смысла.
Напомним, «Оренбург» 25 мая сыграл первый стыковой матч за место в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с «Уфой». Встреча в Оренбурге завершилась ничьей — 2:2, хотя хозяева проигрывали 0:2 к 70-й минуте матча.
Завтра, 28 мая, на Центральном стадионе города Уфы команды проведут ответную встречу. Преимущество перед игрой у команды Алексея Стукалова за счёт выездных голов (правило работает в стыковых матчах РПЛ).
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- 27 мая 2022
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