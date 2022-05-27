Радимов: у игроков «Динамо» все мысли о финале. Никоим образом уход Шварца не скажется

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что возможный уход главного тренера Сандро Шварца не скажется на игроках «Динамо» в матче финала Кубка России со «Спартаком».

«Жду интересной игры. В финале встретятся два исторических клуба. Матч в «Лужниках». Скажется ли на «Динамо» уход Шварца по окончании сезона? Каким образом, скажите. Как это должно сказаться на финальном матче? Вы футболист. Вы выходите играть в финале Кубка. На вас это скажется? Нет. Все мысли о финале, а что будет дальше — разберёмся потом», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московском стадионе «Лужники» 29 мая. Начало — в 17:00 мск.

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