Баженов: будущий уход Шварца в финале Кубка может сыграть в плюс для «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался в преддверии финала Кубка России сезона-2021/2022, в котором красно-белые встретятся с «Динамо».

«В глобальном смысле на финале это не скажется. Все ребята понимают ответственность и важность матча. Может быть, даже и в плюс сыграет.



Футболисты понимают, что Шварц уходит, и хотелось бы прийти к общему знаменателю — завоевать кубок. Если смотреть в будущее, то это не очень хорошая новость для «Динамо». Новый тренер принесёт с собой что-то своё. Не факт, что у них будет получаться. Возможно, будет спад. Хотелось бы ошибаться. В этом сезоне было очень приятно на них смотреть.



Не всегда были стабильны, но в итоге третье место — можно их поздравить. То, что они радовали глаз многих болельщиков и не только своих, — факт. Сандро Шварц тому причина. Мне хотелось, чтобы он продолжал работать с этой командой и её улучшать. Но жизнь расставила всё по-другому. Будем следить за «Динамо», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».



Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».