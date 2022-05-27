Спортдиректор «Велеса»: Майгу смотрели скауты ЦСКА и «Спартака». Ажиотаж начинается
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Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе прокомментировал интерес московских команд к полузащитнику команды Мамаду Майге.
«Конкретики пока нет. Был интерес. На матчи приходили скауты. Не только из ЦСКА. На матчах были скауты из «Спартака». Пока какой-то конкретики нет. Всё впереди.
Только начинается трансферный ажиотаж. Кто-то у клубов уедет, связано с этим. Плюс Мамаду у нас становится россиянином. Российский паспорт у него уже на руках. Я думаю, что спрос на него будет», — сказал Путкарадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
27-летний Майга зимой должен получить российский паспорт.
Новость по темеПрезидент «Велеса» подтвердил интерес ЦСКА к полузащитнику Майге
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