Спортдиректор «Велеса»: Майгу смотрели скауты ЦСКА и «Спартака». Ажиотаж начинается

Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе прокомментировал интерес московских команд к полузащитнику команды Мамаду Майге.

«Конкретики пока нет. Был интерес. На матчи приходили скауты. Не только из ЦСКА. На матчах были скауты из «Спартака». Пока какой-то конкретики нет. Всё впереди.



Только начинается трансферный ажиотаж. Кто-то у клубов уедет, связано с этим. Плюс Мамаду у нас становится россиянином. Российский паспорт у него уже на руках. Я думаю, что спрос на него будет», — сказал Путкарадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

27-летний Майга зимой должен получить российский паспорт.

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