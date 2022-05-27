Полузащитник «Енисея» Зотов перейдёт в «Рубин»

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов перейдёт в «Рубин». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
31-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с казанским клубом, по которому будет зарабатывать 1,5 млн рублей в месяц.
Зотов является воспитанником московского «Спартака». Игроком красно-белых Зотов был до 2016 года, проведя в составе команды 38 матчей, забив гол и отдав две результативные передачи. Также по ходу карьеры Зотов выступал за московскую «Жемчужину Сочи», «Томь», «Шинник», тульский «Арсенал», московское «Динамо».
С 2018 года Зотов выступает за «Енисей». Его контракт с краснодарским клубом истекает в конце сезона. В 118 матчах за команду Зотов забил девять голов и отдал 18 результативных передач.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Видео:
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