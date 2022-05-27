ЭСК признала все решения судьи Иванова в матче «Рубин» — «Уфа» правильными

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по матчу 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» — «Уфа» (1:2).

«1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Уфа» на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Уфа» №5 Бояна Йокича в собственной штрафной площади является наказуемым, так как рука защитника была очевидно отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь, и контакт произошёл в области внутренней части руки на уровне капитанской повязки, что очевидно является ниже её подмышечной впадины. VAR обоснованно вмешался и первоначальное решение судьи продолжить игру было правильно исправлено на назначение 11-метрового удара и вынесение предупреждения игроку команды «Уфа» Бояну Йокичу за срыв перспективной атаки.

2. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе перед назначением 11-метрового удара в ворота команды «Уфа» на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил игры со стороны игрока атакующей команды «Рубин» №28 Оливера Абильгора против игрока обороняющейся команды «Уфа» №4 Алексея Никитина, так как руки нападающего, выпрыгивающего вверх для игры в мяч, изначально располагались в естественном положении, а игрок обороны №4 Алексей Никитин, которого подтолкнул в сторону соперника собственный партнёр по команде №19 Олег Иванов, совершавший неудачную попытку сыграть в мяч, по инерции от толчка спиной придвинулся к сопернику, находящемуся в прыжке, в результате чего движение рук игрока «Рубина» в район плеч игрока «Уфы» было естественной реакцией на толчок его в воздухе. Комиссия единогласно поддержала решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Рубин» на 72-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Рубин» №3 Монтассар Тальби, ведя борьбу за мяч и имея с ним визуальный контроль, выпрыгивает вверх с целью сыграть в мяч и касается его в то время, как игрок атакующей команды «Уфа» №57 Вячеслав Кротов, не пытаясь играть в мяч, сделал акцентированное движение в направлении выпрыгнувшего соперника, совершив толчок. Комиссия не усмотрела в данном единоборстве нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Рубин», так как выставленная рука в направлении атакующего игрока команды «Уфа» и незначительный контакт с ним являлись следствием неправильных действий игрока атаки и защитной реакцией на них.

4. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Уфа» на 90+13-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Уфа» №17 Остон Урунов, вступая в единоборство за мяч с атакующим игроком команды «Рубин» №3 Монтассаром Тальби, совершил фол по неосторожности в виде наступа на заднюю поверхность выше голеностопа ноги игрока соперника. По мнению всех членов комиссии, действия игрока команды «Уфа» являлись наказуемыми, несмотря на некоторую случайность контакта, так как контакт был совершён именно в единоборстве с соперником за мяч. VAR правильно вмешался в игровой эпизод и первоначальное решение судьи продолжить игру было обоснованно исправлено на назначение 11-метрового удара», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.